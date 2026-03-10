В Улан-Удэ инвалида осудили за раздачу таблеток

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении инвалида, который угощал друзей своими таблетками. Поскольку таблетки были непростыми, мужчину обвинили в сбыте сильнодействующих и психотропных веществ.Как сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда, обвиняемый являлся инвалидом I-й группы. Из-за своего заболевания мужчина получал по рецепту в аптеке «Нитразепам», «Трамадол» и «Прегабалин». Данные лекарства включены в списки сильнодействующих и психотропных веществ.О приеме препаратов подсудимый сначала рассказал своим знакомым, а после поделился с ними и самими таблетками. Как сказано в деле, «из чувства ложного представления о дружбе».Так, одному товарищу инвалид отсыпал две таблетки нитразепама, четыре капсулы прегабалина и шесть таблеток трамадола. Другому - три таблетки нитразепама, пять капсул прегабалина и десять таблеток трамадола. Такая щедрость потянула сразу на две статьи Уголовного кодекса РФ.На суде инвалид признал вину и раскаялся. По совокупности преступлений его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 12 тысяч рублей.