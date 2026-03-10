Происшествия 10.03.2026 в 17:24

Житель Бурятии погиб от ковша

Подработка на экскаваторе закончилась смертью одного из напарников
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии погиб от ковша
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении работника коммерческой организации. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали в Следственном ведомстве, днем 25 февраля в поселке Наушки два работника коммерческой организации самовольно взяли со стоянки экскаватор. На нем они приехали к знакомому руководителю другой компании, с которым ранее договорились о перемещении угля на площадке возле котельной. 

«После завершения работ для обратной транспортировки экскаватора они сняли с него грейфер (ковш). Во время его погрузки машинистом в кузов машины ковш сорвался и придавил находившегося там напарника. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сообщили в следственном ведомстве. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
