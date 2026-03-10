Житель Бурятии погиб от ковша

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении работника коммерческой организации. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.Как рассказали в Следственном ведомстве, днем 25 февраля в поселке Наушки два работника коммерческой организации самовольно взяли со стоянки экскаватор. На нем они приехали к знакомому руководителю другой компании, с которым ранее договорились о перемещении угля на площадке возле котельной.«После завершения работ для обратной транспортировки экскаватора они сняли с него грейфер (ковш). Во время его погрузки машинистом в кузов машины ковш сорвался и придавил находившегося там напарника. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сообщили в следственном ведомстве.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.