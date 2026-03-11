Происшествия 11.03.2026 в 09:12

В Улан-Удэ столкнулись сразу четыре иномарки


Массовое ДТП случилось на улице Домостроительная
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ столкнулись сразу четыре иномарки
Фото: ГАИ Бурятии

Накануне в восьмом часу вечера в Улан-Удэ на улице Домостроительная столкнулись сразу четыре легковых автомобиля – Kia Rio, Toyota Premium, Toyota Carina и Toyota Gracia. Авто получили механические повреждения.

На место выезжали сотрудники ДПС. В медучреждение для осмотра и уточнения характера травм доставили четверых пассажиров.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и участников ДТП. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварии», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.

Теги
ДТП ГАИ

Все новости

В Улан-Удэ следователи проверят пандусы
11.03.2026 в 09:55
Вахтовика в Бурятии от мошенников спасли медики
11.03.2026 в 09:41
Алексей Цыденов: «Официальная процедура запущена – ждем кандидатов»
11.03.2026 в 09:32
В Улан-Удэ столкнулись сразу четыре иномарки
11.03.2026 в 09:12
Судебный приказ о взыскании задолженности
11.03.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 11 марта
11.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 марта 2026 года
11.03.2026 в 06:02
Мыши оккупировали село в Бурятии
11.03.2026 в 06:00
Волонтер «Мама» поднимает дух бойцов из Бурятии
10.03.2026 в 17:31
Житель Бурятии погиб от ковша
10.03.2026 в 17:24
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Житель Бурятии погиб от ковша
Подработка на экскаваторе закончилась смертью одного из напарников
10.03.2026 в 17:24
В Улан-Удэ инвалида осудили за раздачу таблеток
Мужчина поделился рецептурными лекарствами с друзьями
10.03.2026 в 16:50
В Якутии женщины стали хвататься за ножи
С начала года жертвами нападений стали уже девять мужчин
10.03.2026 в 15:03
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за гибель китайца
Арматурщик разбился насмерть, сорвавшись с высоты 5-го этажа
10.03.2026 в 14:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru