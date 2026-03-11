В Улан-Удэ столкнулись сразу четыре иномарки

Накануне в восьмом часу вечера в Улан-Удэ на улице Домостроительная столкнулись сразу четыре легковых автомобиля – Kia Rio, Toyota Premium, Toyota Carina и Toyota Gracia. Авто получили механические повреждения.

На место выезжали сотрудники ДПС. В медучреждение для осмотра и уточнения характера травм доставили четверых пассажиров.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и участников ДТП. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварии», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.