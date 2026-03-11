В улусе в Бурятии детсад и ДК остались без тепла

Накануне днем в улусе Галтай Мухоршибирского района Бурятии сгорела котельная из-за короткого замыкания электросчетчика. Общая площадь пожара составила 80 «квадратов».

Из-за этого без теплоснабжения остались детский сад и дом культуры. Несовершеннолетних временно перевели в другое дошкольное учреждение – в ДОУ «Колосок» села Калиновка, расположенное в 5 километрах от Галтая. Воспитанников будут доставлять на школьном автобусе от местной администрации.

Обстоятельства возгорания проверяет районная прокуратура.

«Надзорным органом будет дана оценка соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности и защиты прав детей», - говорится в сообщении.

В ТГ-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7» заявили, что котельное оборудование в исправном состоянии, но требуется восстановление кровли и электропроводки. Работы запланированы на сегодня, 11 марта.



