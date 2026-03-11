Происшествия 11.03.2026 в 11:32
В Бурятии вусмерть пьяный водитель задавил туриста из Китая
Автомобилист даже не понял, что случилось, и поехал дальше
Текст: Андрей Константинов
Прибайкальский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в пьяном виде сел за руль своей «Нивы» и насмерть сбил пешехода в Горячинске. Погибшим оказался 53-летний турист из Китая, который вместе с братом приехал отдохнуть в России.
Как следует из материалов дела, 58-летний обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Но пить за рулем мужчина не бросил и, попавшись в очередной раз сотрудникам ДПС, угодил под уголовную статью. Тогда его приговорили к 180 часам обязательных работ. Однако и это не подействовало на сельчанина отрезвляюще.
В апреле 2025 года мужчина оказался на поминках соседа, где принялся выпивать. Поминки плавно перетекли в запой, продолжавшийся 4 дня.
Утро 14 апреля сельчанин встретил, будучи еще пьяным. Обнаружив в своей «Ниве» бутылку водки, мужчина тут же опохмелился и поехал в магазин – за новой бутылкой. С ней он направился к знакомому, а после распития алкоголя с приятелем поехал в лес, где уже в одиночестве продолжил возлияния. Выпивать дома сельчанин опасался, поскольку пожилая мама ругала его за это.
Поздним вечером, будучи сильно пьяным, мужчина решил вернуться домой. К этому времени уже стемнело. Сельчанин сел за руль и поехал.
«У меня мутнело зрение, я плохо видел проезжую часть, все расплывалось. Проезжая по улице, я наехал на что-то, но не обратил внимания на что именно. Подумал, что наехал на какой-то камень или животное, но не придал этому значения. Не останавливаясь, я уехал сначала на озеро, где пробыл непродолжительное время, а затем поехал к себе домой», - позже расскажет мужчина следователям.
К сожалению, препятствием, на которое водитель даже не обратил внимание, оказался не камень и не животное. Это был турист из Китая, который вместе с братом шел по улице Горячинска. После наезда иностранец еще некоторое время был жив, но вскоре умер на руках у брата. Приехавшие медики попытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно.
«Я с братом решил съездить в Россию отдохнуть. Вместе с другими туристами мы приехали в Горячинск, где заселились в гостиницу. После ужина мы пошли в супермаркет за продуктами, а затем направились обратно. Мы шли по обочине дороги, разговаривали. Услышав гул мотора, мы отодвинулись ближе к забору, продолжая путь. После этого резко произошел удар, мой брат отлетел на несколько метров вперед и упал. Все произошло буквально за секунду, я успел выкрикнуть только имя брата, а автомобиль уже скрылся», - рассказал родственник погибшего иностранного туриста.
Прибывшая следственно-оперативная группа начала опрашивать свидетелей происшествия, но те толком ничего сказать не могли. Было уже слишком темно, поэтому сбившую туриста машину никто не разглядел. Однако возле места наезда правоохранители обнаружили щётку стеклоочистителя и боковое зеркало от автомобиля «Нива». В поселке началась отработка всех владельцев этих машин.
Тем временем водитель, так ничего и не поняв, приехал домой и завалился спать. Утром его разбудил звонок от знакомого. Тот рассказал, что полиция ищет владельцев «Нив» с характерными повреждениями после наезда на человека.
На суде мужчина признал вину и раскаялся. С учетом предыдущей судимости его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Автомобиль «Нива», на котором было совершено преступление, конфисковали в доход государства.
Фото: ГИБДД, прокуратура Бурятии
Сельчанин вышел за ограду дома и увидел, что на его автомобиле нет бокового зеркала и дворника, а переднее стекло повреждено. Испугавшись, мужчина загнал машину во двор. Но, подумав, он решил, что скрываться нет смысла и вышел за ограду дома, где стал ожидать полицейских. Те не заставили себя долго ждать. Сельчанин без утайки рассказал им все, что помнил о предыдущем вечере.
ТегиДТП