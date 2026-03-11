Браконьеров из Улан-Удэ осудили за убийство лосей

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении шести жителей Улан-Удэ, которые попались на браконьерстве.«26 сентября 2023 года обвиняемые, находясь в Баунтовском районе, прибыли на территорию частного охотничьего угодья. Используя гусеничный тягач, они незаконно добыли двух лосей. Официального разрешения на добычу этого животного и разрешения на охоту на указанной территории у них не было», - рассказали в пресс-службе суда.После задержания мужчинам предъявили обвинение в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Одному из фигурантов также инкриминировали незаконное хранение патронов.По итогам рассмотрения дела всех подсудимых признали виновными и приговорили к условным срокам. Изъятые у них орудия преступления – охотничьи карабины марки «Тигр» и «Haenel Jaeger 10», а также патроны конфискованы в доход государства.Приговор райсуда еще не вступил в законную силу, он был обжалован сторонами.