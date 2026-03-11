В Улан-Удэ удушение сына мать выдала за несчастный случай

Жительница Улан-Удэ подозревается в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. По данным следствия, 9 марта днем она легла с маленьким сыном на кровать, стала кормить его смесью из бутылочки, а затем уснула. Ребенок задохнулся.

- Проснувшись, женщина обнаружила мальчика мертвым. Испугавшись, она отнесла его тело на кухню, положила на пол и, пытаясь инсценировать несчастный случай, перевернула на него электрическую плиту. После вышла из квартиры и направилась в магазин. Позднее она позвонила в скорую помощь, сообщив о падении плиты на ребенка, - рассказали в Следственном комитете республики.

Однако проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мальчика наступила от асфиксии. Только после этого подозреваемая дала правдивые показания об обстоятельствах произошедшего. Заведено уголовное дело. Следствие продолжается.

Фото: СК РБ