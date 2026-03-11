Происшествия 11.03.2026 в 15:32
«Ему приходилось за ней ухаживать, это его тяготило»
Сибиряка обвинили в убийстве 86-летней матери
Текст: КП-Новосибирск
Житель Красноярского края Роман Грек был болен ДЦП, не мог нормально ходить. Отец вскоре после его рождения ушел из семьи, мать растила сына одна. Роман закончил школу и колледж, работал на заводе. Он все детство прожил с мамой, а когда она стала немощной и нуждалась в постоянном уходе, забрал ее из социального центра к себе. Пенсионерка в 86 лет уже не могла сама передвигаться и обслуживать себя.
Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла вечером 22 сентября 2024 года в городе Лесосибирск. По словам 47-летнего Романа, он отвел маму в туалет, она закрыла глаза и будто начала засыпать. По словам сына, она стала раскачиваться из стороны в стороны. Сын испугался, что мать упадет на пол и сломает шею, поэтому он встал на колени, локти поставил на ее колени и придерживал ее за шею кистями. Через некоторое время он заметил, что мать не дышит, тогда переложил ее на пол на спину, подождал 5 минут, но она не задышала.
Сын проверил зрачки, потом перетащил тело мамы на диван и позвонил ее подруге, затем вызвал скорую. Приехавшие следом полицейские зафиксировали смерть пенсионерки, сына задержали по подозрению в убийстве матери и вскоре отправили в СИЗО. Судмедэксперты установили, что женщина задохнулась.
- Мужчине приходилось постоянно ухаживать за престарелой матерью, это его тяготило. В итоге у него возник умысел на убийство. Мужчина отвел мать в туалет, усадил на унитаз. Затем обхватил шею матери и в течение 5-7 минут душил ее, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакассии.
Роману предъявили обвинение по особо тяжкой статье — «убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Суд отправил его в СИЗО, Роман вину отрицал. К делу подключился адвокат коллегии адвокатов Красноярского края Антон Маховик: он заказал независимую экспертизу в Красноярском государственном медицинском университете.
- При экспертном исследовании трупа было зарегистрировано множество повреждений, не имеющих отношения к ее смерти. Имеющиеся повреждения на шее не имеют в своем составе полулунных ссадин от краев ногтевых пластин, а также пальцевых вдавливаний или овальных кровоподтеков от пальцев. Отсутствуют повреждения подъязычной кости и хрящей гортани, задней поверхности шеи, что свидетельствует об отсутствии циркулярного охватывающего сдавливания. Не исключается версия о неумышленном варианте причинении смерти при наваливании собственным весом, — объяснил эксперт Федор Алябьев, завкафедрой судебной медицины КрасГМУ.
По сути это означало, что версия Романа могла быть правдивой. На первом суде адвокат запрашивал еще одну экспертизу, которая помогла бы исследовать версию о случайном удушении, но ходатайство отклонили. В октябре Красноярский краевой суд вынес приговор и назначил инвалиду 12 лет колонии строгого режима. Осужденный с адвокатом обжаловали приговор.
- Обвинительный приговор изменен без изменения квалификации. Судом первой инстанции неправильно был применен уголовный закон, - сообщили в Пятом апелляционном суде.
По словам адвоката, Роману смягчили срок наказания на 4 года, до 8 лет лишения свободы. Осужденный намерен добиваться оправдания.
- Непонятен мотив убийства, фабула обвинения несколько раз менялась по ходу суда. Также по ходу дела менялось время преступления, а позицию подсудимого судья назвал «не вызывающей доверия» в первом же заседании. Сейчас ждем вручения решения и дальше будем подавать в кассационный суд. Исходя из материалов всех экспертиз, Роман мог совершить убийство по неосторожности либо это был несчастный случай, - говорит адвокат Антон Маховик.
