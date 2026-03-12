В Улан-Удэ поймали водителя-беглеца сбившего девушку

Сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель, скрывшийся с места наезда на пешехода. ДТП произошло вчера, 10 марта, в 16:10 в районе дома на улице Бабушкина.

- Автомобиль «Toyota Wish», следуя со стороны улицы Терешковой в направлении улицы Забайкальская, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 26-летнюю женщину. С различными травмами она была доставлена в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся, но в течение был задержан, - сообщили в полиции.

Установлено, что 38-летний мужчина не имеет права управления транспортными средствами. По факту ДТП проводится проверка.

В МВД Бурятии напомнили водителям об ответственности за оставление места ДТП, а также о недопустимости управления транспортом без прав.

Фото: Номер один