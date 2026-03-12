В Бурятии посреди ночи из горящего дома эвакуировались 13 человек

Минувшей ночью в поселке Каменск Кабанского района Бурятии произошел пожар в многоквартирном доме. На место выдвинулся 2-й Кабанский отряд ГПС РБ в составе шести человек и двух единиц техники.

Когда огнеборцы прибыли, подъезд окутал сильный дым. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже.

До приезда и в ходе работы пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, из которых 8 – дети. Обошлось без пострадавших и травмированных.

«В результате пожара огнем повреждена двухкомнатная квартира на площади 24 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.