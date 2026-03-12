Происшествия 12.03.2026 в 10:32

В районе села Бурятии перевернулась иномарка

Двоих пострадавших доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
В районе села Бурятии перевернулась иномарка

В Тарбагатайском районе Бурятии около 10 часов утра перевернулся автомобиль. 41–летняя женщина, управляя автомашиной «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением.

- Следуя по а/д Р-258 «Байкал» со стороны г. Чита в сторону г. Улан-Удэ на 503 км (вблизи с. Десятниково) водитель не справилась с рулевым управлением, съехала с дороги и опрокинула автомобиль. В результате ДТП пассажиры мужчина 1967 г.р. и женщина 1964 г.р. были госпитализированы, - сообщили в ГАИ республики.

За минувшие сутки на дорогах республики было совершено свыше 350 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. В указанный период зарегистрировано 21 ДТП с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

