Происшествия 12.03.2026 в 14:14
В Бурятии прекратили уголовное дело о драке в школе
Следователи не нашли состава преступления в действиях школьной администрации
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии прекратил уголовное дело о халатности, возбужденное после драки между учителем и учеником в школе Поселья. Как выяснил «Номер один», это случилось еще в конце прошлого года.
«Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях (бездействии) должностных лиц образовательного учреждения, которыми в целом в школе проводилась работа по недопущению конфликтных ситуаций между педагогами и учениками», - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Напомним, драка между 8-классником и 39-летним учителем физики произошла в Посельской средней школе Иволгинского района 17 октября 2025 года. В результате несовершеннолетний получил травму - перелом кисти, которую сам же и сломал об голову учителя. Педагогу, в свою очередь, диагностировали сотрясение головного мозга.
После происшествия в отношении должностных лиц - администрации образовательного учреждения – было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Впоследствии ученик и его мама принесли извинения учителю. Кроме того, кураторство над подростком взял участник программы «Патриоты Бурятии», участник специальной военной операции Владимир Раднаев. А в январе этого года заместителем директора по воспитательной работе в школе Поселья был назначен еще один участник СВО, выпускник программы «Муравьев-Амурский» Сергей Халтубаев.
«Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях (бездействии) должностных лиц образовательного учреждения, которыми в целом в школе проводилась работа по недопущению конфликтных ситуаций между педагогами и учениками», - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Напомним, драка между 8-классником и 39-летним учителем физики произошла в Посельской средней школе Иволгинского района 17 октября 2025 года. В результате несовершеннолетний получил травму - перелом кисти, которую сам же и сломал об голову учителя. Педагогу, в свою очередь, диагностировали сотрясение головного мозга.
После происшествия в отношении должностных лиц - администрации образовательного учреждения – было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Впоследствии ученик и его мама принесли извинения учителю. Кроме того, кураторство над подростком взял участник программы «Патриоты Бурятии», участник специальной военной операции Владимир Раднаев. А в январе этого года заместителем директора по воспитательной работе в школе Поселья был назначен еще один участник СВО, выпускник программы «Муравьев-Амурский» Сергей Халтубаев.
Тегидрака школа уголовное дело