Пожарные Бурятии спасли от огня котельную в Суже

В селе Сужа Иволгинского района Бурятии огнеборцы ликвидировали возгорание в котельной. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 12 марта.

- По прибытии пожарной бригады было обнаружено горение крыши двухэтажного кирпичного хозяйственного строения, расположенного на территории угольного склада. В результате огня поврежден наружный фронтон крыши и внутренний объем чердачного помещения на площади 20 кв. метров, - сообщили в ГО и ЧС.

Причины пожара сейчас устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.

Днем ранее «Номер один» сообщал о сгоревшей котельной в улусе Галтай Мухоршибирского района. Пожар случился из-за короткого замыкания электросчетчика. Общая площадь пожара составила 80 «квадратов», а без отопления остались детсад и местный ДК.

Фото: ГО ЧС