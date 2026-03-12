В Забайкалье начались первые лесные пожары

Хотя зима еще не полностью закончилась и в лесах сохраняется снежный покров, в сухом Забайкальском крае уже начался сезон лесных пожаров. Этот факт вызывает обеспокоенность у служб охраны природы в Бурятии, ведь подготовка к пожароопасному периоду должна вестись заблаговременно, независимо от погодных условий. К тому же всегда есть риск перехода огня из-за Забайкалья в Бурятию.Так 11 марта у соседей было зафиксировано сразу несколько случаев возникновения лесных пожаров. Об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры забайкальского края. Согласно оперативным данным, в Красночикойском лесничестве произошли два крупномасштабных пожара, которые привлекли внимание прокуратуры для проведения проверки.Первый пожар был обнаружен 11 марта на площади 26 га, второй — на площади 20 га. В тушении приняли участие семь человек и две единицы техники. Первый пожар ликвидировали за 10 часов силами Читинской авиабазы и национального парка «Красный Чикой», второе возгорание было потушено всего за 20 минут той же группой. Общая площадь ликвидированных пожаров составила 115 га.В связи с этими инцидентами прокуратура Забайкалья организовала проверку по фактам возникновения лесных пожаров, в том числе с учетом информации, полученной от служб лесоохраны и средств массовой информации. В рамках проверки будут оценены количество и качество задействованных сил и средств, работа по подготовке к пожароопасному сезону, а также возможность обнаружения причин возникновения пожаров и привлечения виновных к ответственности.Прокуратура также напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.Фото: freepik