«Мам, все будет хорошо»:18-летний парень поехал на выпускной, но во время праздника произошло несчастье

18-летний Pинчин Шapлyeв из Бурятии мечтал стать врачом-стоматологом. Парень старательно готовился к поступлению в медицинский университет, верил, что сможет помогать пациентам. Но на выпускном с ним произошло несчастье.У меня четверо детей, Ринчин - второй по старшинству, - рассказывает КП-Иркутск 44-летняя Наталья Шарлуева. - Он всегда хорошо учился, занимался спортом, играл в футбол и волейбол. У него много друзей.Парень успешно сдал ЕГЭ. А утром 28 июня 2025 года получил аттестат.- В тот же день мы узнали радостную новость - сыну одобрили квоту на целевое обучение. А уже в обед он вместе с одноклассниками и их родителями отправился с ночевкой на Байкал, в поселок Энхалук. Там проходил выпускной вечер. Я, к сожалению, поехать вместе с ним не смогла. Мы с ним созванивались незадолго до трагедии. Он говорил: «Мама, со мной все хорошо».А через несколько часов Ринчин позвонил маме со словами: «Неудачно нырнул в Байкал, ударился головой».Лето, жара, ребята, видимо, побежали купаться. Как именно он получил травму, мама вдаваться в детали не хочет - слишком тяжело вспоминать тот день. Наверное, в том месте было мелко, и он ударился о камни…- Сына повезли в районную больницу. Я немедленно направилась туда же. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвонка с сдавлением спинного мозга.Требовалась операция. Ее провели уже в Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Пока мы ехали туда, сын жаловался, что у него немеет рука…Операция прошла успешно, но врачи предупредили о тяжелых последствиях травмы. Полторы недели Ринчин провел в реанимации. Затем последовало длительное лечение и курсы реабилитации. До октября парень находился в больнице, затем его выписали домой.- Сын с трудом говорит, не может самостоятельно передвигаться. Он практически полностью обездвижен. Врачи установили ему трахеостому (сделали искусственное отверстие в горле, ввели трубку, через которую воздух поступает в легкие, - Ред.). Но ест самостоятельно. Чтобы ухаживать за сыном, я уволилась из магазина, где была кассиром. Нашу многодетную семью обеспечивает только супруг, он монтажник. Младшие дети еще учатся в школе, старший - студент. Несмотря на все трудности, и мы, и сам Ринчин стойко верим, что он вернется к прежней жизни! Недавно сын начал чувствовать кисти рук - это хороший знак!Ринчина навещают его друзья и бывшие одноклассники. Парень часто смотрит телевизор и любит читать книги. На прогулки выбирается с помощью инвалидного кресла. От своей мечты когда-нибудь стать врачом он не отказывается.Родители парня обратились в несколько клиник по всей стране. Помощь предложили в подмосковном реабилитационном центре.- Врачи уверены, что после прохождения курса сыну удастся избавиться от трахеостомы и у него улучшится речь. Программа рассчитана на 21 день, а ее стоимость - 1 150 800 рублей. Собрать такую сумму своими силами трудно. И тогда мы решились объявить о сборе. Честно говоря, сначала мы сомневались, думали, что не получится. Но родные, друзья и одноклассники Ринчина стали активно помогать, рассылать информацию в соцсетях. Даже в моем родном городе Кяхта устроили благотворительный концерт в поддержку сына.Нужную сумму собрали за три дня. Помогали со всех районов Бурятии. Наталья рассказывает, что ей звонили даже незнакомые люди, поддерживали, рассказывали свои истории выздоровления.- Спасибо всем, кто не остался равнодушным и поддержал нашу семью в трудный момент!Особенно мы благодарны коллективу школы №44 города Улан-Удэ за внимание, заботу, добрые слова и оказанную помощь. Ваша поддержка для нас очень ценна! Также сердечно благодарим депутата Владислава Дармаева за неравнодушие, участие и оказанную помощь.Спасибо каждому, кто поддержал нас добрым словом, помощью и молитвами. Ваша доброта и отзывчивость придают нам силы и надежду!Семья уже купила билеты. В Москву они отправятся 19 марта.Фото: КП-Иркутск