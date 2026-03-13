В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за выхода воды

Сегодня, 13 марта, в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка о выходе воды из колодца по ул. Кирпичная, 1. Бригада оперативно выехала на место, провела обследование и приступила к земляным работам для устранения неисправности.

- В связи с проведением работ временно перекрыто дорожное движение от ул. Моховой, 8а до ул. Шаляпина, 9. Объезд организован по улицам Шаляпина – Моховая. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута, - сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Водоканал