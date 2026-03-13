Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои

Короткое замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Тункинском и Баргузинском районах. В обоих случаях сильно пострадали жилые дома и домовые постройки.

Возгорание жилого дома в селе Тунка произошло вчера, 12 марта.

- К моменту прибытия пожарных, пламя охватило бревенчатый дом и пристроенную к нему котельную. В тушении были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники. Огонь уничтожил котельную, веранду и крышу дома. Также повредил внутренние стены дома по всей площади, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

А сегодня, 13 марта в пожарную часть поступило сообщение о пожаре из поселка Усть-Баргузин.

- На территории частного домовладения загорелся брусовой пристрой, прилегающий к двухэтажному жилому дому. В результате пожара на площади 64 кв. м повреждены стены и уничтожена крыша пристроя. В обоих случаях предварительной причиной названо короткое замыкание электропроводки, - добавили в ГО и ЧС.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Бурятии к бдительности и советует регулярно проверять исправность электропроводки, а также не допускать перегрузки сети мощными электроприборами.

Фото: ГО и ЧС