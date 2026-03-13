Происшествия 13.03.2026 в 10:08

Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои

Пожары произошли в Тунке и Усть-Баргузине
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои

Короткое замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Тункинском и Баргузинском районах. В обоих случаях сильно пострадали жилые дома и домовые постройки.

Возгорание жилого дома в селе Тунка произошло вчера, 12 марта.

- К моменту прибытия пожарных, пламя охватило бревенчатый дом и пристроенную к нему котельную. В тушении были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники. Огонь уничтожил котельную, веранду и крышу дома. Также повредил внутренние стены дома по всей площади, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

А сегодня, 13 марта в пожарную часть поступило сообщение о пожаре из поселка Усть-Баргузин.

- На территории частного домовладения загорелся брусовой пристрой, прилегающий к двухэтажному жилому дому. В результате пожара на площади 64 кв. м повреждены стены и уничтожена крыша пристроя. В обоих случаях предварительной причиной названо короткое замыкание электропроводки, - добавили в ГО и ЧС.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Бурятии к бдительности и советует регулярно проверять исправность электропроводки, а также не допускать перегрузки сети мощными электроприборами.

Фото: ГО и ЧС

Теги
пожар

Все новости

Школьный автобус в Улан-Удэ попал в ДТП
13.03.2026 в 10:51
Монголия рекордно нарастила экспорт угля в Китай
13.03.2026 в 10:33
В Улан-Удэ поменяют витражи в КДЦ «Рассвет»
13.03.2026 в 10:19
Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои
13.03.2026 в 10:08
В Чите начались задержки выплат педагогам
13.03.2026 в 10:04
Жителей Бурятии просят не соваться на Гусиное озеро
13.03.2026 в 09:59
Пьяный монгольский дипломат избил жену перед назначением послом в Австралию
13.03.2026 в 09:58
В Бурятии врачи спасли молодую маму, перенесшую инсульт
13.03.2026 в 09:48
В правительстве Бурятии прошло большое совещание аграриев
13.03.2026 в 09:40
Школьники из Улан-Удэ стали победителями Всероссийской олимпиады
13.03.2026 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Школьный автобус в Улан-Удэ попал в ДТП
Столкновение с иномаркой произошло в Истоке
13.03.2026 в 10:51
В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за выхода воды
Утечка произошла на улице Кирпичная
13.03.2026 в 09:04
В Забайкалье начались первые лесные пожары
Переход огня на Бурятию не зафиксирован
12.03.2026 в 16:00
«Мам, все будет хорошо»:18-летний парень поехал на выпускной, но во время праздника произошло несчастье
В Бурятии за три дня собрали миллион рублей на спасение 18-летнего парня

12.03.2026 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru