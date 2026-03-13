Школьный автобус в Улан-Удэ попал в ДТП

О ДТП с участием иномарки и школьного автобуса сообщили аварийные инспекторы Улан-Удэ. Виновником столкновения стал водитель автобуса, нарушив ПДД. ДТП произошло сегодня утром, 13 марта.

- Школьный автобус двигался по левой полосе со стороны Иволгинского района в сторону Поселья. На сплошной полосе он резко перестроился на правую полосу и дал по тормозам. Автомобиль «Тойта Премио» двигаясь по правой полосе столкнулся с ним, - пишут в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов салон».

В данной ситуации водитель автобуса вину признает, но у обоих участников ДТП нет полиса ОСАГО, уточняют аварийные инспекторы.

Фото: "Аварком Улан-Удэ"