Происшествия 13.03.2026 в 15:47
В Бурятии следователи прибыли на рудник, где погиб рабочий
Они фиксируют обстановку в шахте
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели работника на руднике «Кедровский» в Муйском районе. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека).
«В настоящее время на месте происшествия следователь проводит детальный осмотр для фиксации обстановки в шахте для установления причин гибели работника. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, работник рудника погиб в результате обрушения горной массы. Его тело уже извлекли спасатели.
