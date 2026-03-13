В Бурятии ищут пропавшего мужчину

В Бурятии полиция разыскивает 48-летнего Георгия Головченко. 22 февраля мужчина ушел из дома в поселке Хоронхой Кяхтинского района и не вернулся.Приметы: рост 185-190 см., среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, брови густые, глаза серые.Был одет: черная куртка, темные штаны, черные полуботинки, черная вязаная шапка.При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8-902-167-78-20 или 102.