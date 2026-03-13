Происшествия 13.03.2026 в 16:16
В Бурятии ищут пропавшего мужчину
Сельчанин ушел из дома 22 февраля и не вернулся
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция разыскивает 48-летнего Георгия Головченко. 22 февраля мужчина ушел из дома в поселке Хоронхой Кяхтинского района и не вернулся.
Приметы: рост 185-190 см., среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, брови густые, глаза серые.
Был одет: черная куртка, темные штаны, черные полуботинки, черная вязаная шапка.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8-902-167-78-20 или 102.
Тегирозыск