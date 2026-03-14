В селе Бурятии произошла трагедия с двумя погибшими

О трагедии в Кижингинском районе Бурятии сообщили в ГО и ЧС. Вчера на пожаре там погибли два человека.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Кижинга поступило на пульт диспетчера 13 марта. На место вызова было направлено семь пожарных и три машины.

- На момент прибытия бревенчатый дом был полностью охвачен огнем изнутри. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 кв.м. В ходе тушения пожара и разбора конструкций на полу были обнаружены тела мужчины и женщины 1973 гг. рождения без признаков жизни, - рассказали в ГО и ЧС.

Причины пожара устанавливаются. На месте работал дознаватель МЧС.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов и помнить, что в деревянных домах огонь распространяется мгновенно, а дым становится смертельными уже после нескольких вдохов.

