Мусоровоз в Улан-Удэ столкнулся с микроавтобусом

Об очередном ДТП в Улан-Удэ сообщили аварийные инспекторы. Авария произошла на улице Бабушкина.

- Микроавтобус Mazda при перестроении совершил столкновение с мусоровозом КАМаз. ДТП обошлось без пострадавших. От удара КАМаз заехал на бордюр. Создался затор по левой стороне на улице Бабушкина по направлению в сторону центра города. Участники ждут сотрудников ГИБДД, - сообщили в в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Фото: Комитет по транспорту