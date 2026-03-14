Происшествия 14.03.2026 в 14:53

Следком Бурятии выяснит причину гибели супружеской пары

Их тела обнаружили пожарные при тушении дома
Текст: Елена Кокорина
Следком Бурятии проведет доследственную проверку по факту гибели супружеской пары. Их тела обнаружили вчера в сгоревшем жилом доме.

Напомним, что 13 марта вечером в селе Кижинга произошло возгорание деревянного одноэтажного дома. При тушении пожара внутри были обнаружены тела мужчины и женщины 1973 гг. рождения.   

- По предварительным данным, незадолго до происшествия супруги употребляли спиртное, после чего легли спать. Позднее внутри дома произошло возгорание, очаг находился на кухне. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Один из очевидцев смог открыть калитку забора и зайти на веранду. Он вывел оттуда и спас взрослого сына хозяев дома, являющегося инвалидом. В самом доме было сильное задымление, и соседи не смогли попасть внутрь, - сообщили в Следкоме республики.    

В настоящее время для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое судебное исследование. Устанавливается полная картина происшествия.

Фото: Следком Бурятии

