На Байкале под лед провалился автомобиль

В Кабанском районе Бурятии сегодня провалился под лёд автомобиль. Происшествие случилось в дельте реки Селенга в районе местности «Маяк», сообщили в «Кабанск-инфо. 24/7».

В группе района также уточнили, что в машине находилось два человека. Оба они сумели самостоятельно выбраться из воды. На место выехали два спасателя. Они рассказали, что автомобиль провалился под лёд передним колесом.

