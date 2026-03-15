Происшествия 15.03.2026 в 13:02
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
Дом загорелся в мкр. Верхняя Березовка
Текст: Анастасия Величко
Утром 15 марта от бдительных соседей поступил сигнал, что горит квартира в одноэтажном доме по улице Феоктистова.
На момент прибытия первого подразделения МЧС России комната была охвачена огнём. Пожарные вывели из огня 62-летнего мужчину. Он получил ожоги и надышался угарным газом. Сейчас он находится в больнице.
В результате пожара изнутри оказались повреждены стены, личные вещи и диван на площади 20 кв.м.
Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники МЧС России.
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.
Фото: "Номер один"
На момент прибытия первого подразделения МЧС России комната была охвачена огнём. Пожарные вывели из огня 62-летнего мужчину. Он получил ожоги и надышался угарным газом. Сейчас он находится в больнице.
В результате пожара изнутри оказались повреждены стены, личные вещи и диван на площади 20 кв.м.
Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники МЧС России.
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.
Фото: "Номер один"