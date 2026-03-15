Происшествия 15.03.2026 в 13:02

На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину

Дом загорелся в мкр. Верхняя Березовка 

Текст: Анастасия Величко
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
Утром 15 марта от бдительных соседей поступил сигнал, что горит квартира в одноэтажном доме по улице Феоктистова. 

На момент прибытия первого подразделения МЧС России комната была охвачена огнём. Пожарные вывели из огня 62-летнего мужчину. Он получил ожоги и надышался угарным газом. Сейчас он находится в больнице.

В результате пожара изнутри оказались повреждены стены, личные вещи и диван на площади 20 кв.м.

Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники МЧС России.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.


Фото: "Номер один"

