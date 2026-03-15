На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину

Утром 15 марта от бдительных соседей поступил сигнал, что горит квартира в одноэтажном доме по улице Феоктистова.На момент прибытия первого подразделения МЧС России комната была охвачена огнём. Пожарные вывели из огня 62-летнего мужчину. Он получил ожоги и надышался угарным газом. Сейчас он находится в больнице.В результате пожара изнутри оказались повреждены стены, личные вещи и диван на площади 20 кв.м.Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники МЧС России.Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.Фото: "Номер один"