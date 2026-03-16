В Улан-Удэ девушка пострадала на «Тропе Здоровья»

В Улан-Удэ накануне на «Тропе Здоровья» девушка травмировала ногу. Из-за этого пострадавшая ее могла спуститься с горы.

На место вызвали сотрудников городской и республиканской поисково-спасательных служб.

«Спасатели профессионально спустили пострадавшую на снегоходе и передали её медикам», - рассказали в комитете по ГО, ЧС И ОБ администрации Улан-Удэ.