В Улан-Удэ мужчина отправился на тот свет из-за сигареты

Вчера вечером в Улан-Удэ загорелся жилой дом по улице Рокоссовского. На тушение направили пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Когда специалисты прибыли на место, строение было охвачено огнем изнутри.

В одной из комнат огнеборцы обнаружили 50-летнего мужчину без признаков жизни.

«Пожар ликвидирован на 56 «квадратах» силами 23 человек и 6 единиц пожарной техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, причиной возгорания явилась неосторожность при курении», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.