Происшествия 16.03.2026 в 09:45

В Улан-Удэ мужчина отправился на тот свет из-за сигареты

В доме случился пожар
Текст: Карина Перова
Фото: МЧС по Бурятии

Вчера вечером в Улан-Удэ загорелся жилой дом по улице Рокоссовского. На тушение направили пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Когда специалисты прибыли на место, строение было охвачено огнем изнутри.

В одной из комнат огнеборцы обнаружили 50-летнего мужчину без признаков жизни.

«Пожар ликвидирован на 56 «квадратах» силами 23 человек и 6 единиц пожарной техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, причиной возгорания явилась неосторожность при курении», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

 

Все новости

Пулевик из Бурятии завоевал «золото» первенства России
16.03.2026 в 10:28
Жительницы Бурятии чудом спасли свои деньги от мошенников
16.03.2026 в 10:17
«Черпачок» представит Бурятию на детской «Фольклориаде»
16.03.2026 в 10:13
В Улан-Удэ мужчина отправился на тот свет из-за сигареты
16.03.2026 в 09:45
В Улан-Удэ девушка пострадала на «Тропе Здоровья»
16.03.2026 в 09:38
В Бурятии закроют еще две ледовые переправы
16.03.2026 в 09:28
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 марта 2026 года
16.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 16 марта
16.03.2026 в 06:02
В Бурятии жильцы утонувшего дома проиграли иск к чиновникам
16.03.2026 в 06:00
В Якутии банда в камуфляжной форме напала на колонну грузовиков
15.03.2026 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Улан-Удэ девушка пострадала на «Тропе Здоровья»
Посетительница травмировала ногу
16.03.2026 в 09:38
В Якутии банда в камуфляжной форме напала на колонну грузовиков
Преступники атаковали водителей,  ехавших с грузом  из Иркутска

15.03.2026 в 15:48
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
Дом загорелся в мкр. Верхняя Березовка 

15.03.2026 в 13:02
На Байкале под лед провалился автомобиль
В машине находились двое человек
14.03.2026 в 15:39
