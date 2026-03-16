Спасатели Бурятии наткнулись на труп 86-летней женщины

Спасатели Бурятии накануне обнаружили в запертой квартире в Гусиноозерске труп 86-летней женщины.

Тревогу забили соседи. Горожане рассказали, что пенсионерка уже несколько дней не выходит на связь и не открывает дверь.

Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда № 3 с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры и наткнулись на труп пожилой женщины.