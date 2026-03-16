В Бурятии автобус без водителя наехал на пенсионера

В субботу, 14 марта, в Селенгинском районе Бурятии, 71-летний водитель пострадал от собственного автобуса. Он самопроизвольно начал движение и отдавил пенсионеру ногу. Случай произошел в улуса Харгана.

- Автобус «Фиат Дукато» наехал ему на ногу во дворе дома. В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован, - сообщили в ГАИ республики.

В пятницу, субботу и воскресенье на дорогах республики было выявлено 1173 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления 64 водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За минувшие дни произошло 82 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

