Улан-удэнка заколола ножом мужа по пьяной лавочке

В Улан-Удэ на Левом берегу в одном из домов ночью 14 марта обнаружили тело мужчины с колото-резаным ранением груди. Уголовное дело об убийстве завели на его жену.

Женщину задержали на месте происшествия. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах трагедии. В ночь на 14 марта супруги поссорились во время совместной попойки. В какой-то момент горожанка схватила со стола кухонный нож и нанесла им мужу удар в грудную клетку.

Мужчина скончался от полученных повреждений. Супруга скрываться не стала – сообщила о произошедшем родственникам и оставалась на месте до приезда следственно-оперативной группы.

«На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ей предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.