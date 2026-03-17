Происшествия 17.03.2026 в 09:22
В Улан-Удэ водитель без прав отправил в больницу 10 человек
Мужчина столкнулся с микроавтобусом
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ накануне вечером в ДТП возле Мясокомбината пострадали 10 человек. Там столкнулись иномарка и микроавтобус, следовавший по маршруту № 2.
37-летний водитель автомобиля «Toyota RAV» выехал на встречную полосу, где врезался в микрик «Газель Next», за рулем которого находился 43-летний мужчина. Выяснилось, что у виновника аварии нет права управления ТС.
Всего пострадало 10 человек, в том числе трое детей (11, 5 и 3 года). Всех доставили в медучреждение для осмотра и оказания помощи, рассказали в ГАИ республики.
Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Октябрьского района.