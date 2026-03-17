Пожарные Бурятии зафиксировали первый в этом году пал травы

Накануне в столице Бурятии зафиксировали первый пал сухой травы. Пожар случился на острове Богородский. На место выдвинулись подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Огонь ликвидировали 5 человек и 1 единица техники ПСЧ-3 за 20 минут на площади 8 гектаров. Пострадавших нет. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

«Неубранная трава является отличным горючим материалом. Она может вспыхнуть как порох от малейшего источника огня, а ветреная погода способствует стремительному распространению пожара», - напомнили в ГУ МЧС по Бурятии.

Жителей призывают:

своевременно убирать приусадебный участок от сухой травы;

не поджигать листву и траву;

утилизировать собранный мусор установленным порядком;

оборудовать на участке бочку с водой или иные средства пожаротушения.

Напомним, ранее в администрации города сформировали патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы для тушения возможных ландшафтных и лесных пожаров.