Происшествия 17.03.2026 в 15:43
«Сыну оставалось проехать всего метр»
Под Новосибирском судят владелицу «Субару», насмерть сбившую школьника
Текст: КП-Новосибирск
ДТП, унесшее жизнь подростка, произошло два года назад — 31 мая 2024 года — в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском. Девятиклассник Саша Гуськов отправился кататься на велосипеде. 16-летний школьник около 17:00 выезжал со второстепенной дороги вслед за «КамАЗом», затем пересёк разделительную полосу, выехал на полосу боком к потоку машин. В этот момент его сбил автомобиль «Субару Легаси» на высокой скорости. Удар был огромной силы, девятиклассник перелетел через иномарку и получил тяжелейшие травмы.
- Скорая прибыла быстро и отвезла сына в реанимацию Кольцовской больницы, потом оповестили нас. Саша был в тяжелом состоянии, к нему экстренно приехал нейрохирург. Сыну провели операцию и перелили 2 литра крови. Мы с женой пробыли в реанимации до поздней ночи, потом каждый день ходили к нему утром и вечером. Но 6 июня Саши не стало, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Гуськов, отец погибшего школьника.
Трагедия стала огромным потрясением для жителей наукограда Кольцово. Александр заканчивал 9 класс и собирался работать вожатым летом, мечтал поступить на физфак НГУ, ездил в научные экспедиции на Байкал и Дальний Восток, помогал родителям с младшими братом и сестрой. На похороны приехали родственники из других городов, также на прощании были весь класс подростка и его учителя. После аварии одноклассники подростка решили не проводить выпускной вечер после 9 класса.
- Наши с женой коллеги тоже были на похоронах, они поддержали нас, сдав кровь для Саши. Глава наукограда Николай Красников приехал выразить соболезнования. Пока Саша был в реанимации, он каждый день звонил главврачу и предлагал любую помощь, - говорит Сергей Гуськов.
А что же хозяйка «Субару Легаси В4»? Известно, что за рулем сидела 25-летняя девушка, она была трезва. Она сразу не признала вину, утверждая, что виноват велосипедист – якобы он сам нарушил ПДД и не пропустил ее на главной дороге. Столкновение попало на кадры видеорегистратора: на них видно, что хозяйка «Субару» догоняла «КамАЗ», вдруг резко затормозила и сбила велосипедиста. При торможении от покрышек машины шел дым.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ранее девушка не была судима, воспитывала малолетнего ребенка, в итоге на время следствия она находилась под подпиской о невыезде. Следователи назначили по делу несколько экспертиз, чтобы определить обстоятельства ДТП, скорость автомобиля и характер полученных травм. Через год уголовное дело поступило в Новосибирский районный суд.
- Экспертиза установила: к данному ДТП с технической точки зрения привели именно действия водителя «Субару», так как превышение скорости на данном участке проезжей части и несвоевременное принятие мер к экстренному торможению состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившим ДТП. Действия велосипедиста при пересечении проезжей части не могут состоять в причинно-следственной связи с данным ДТП, - сообщила КП-Новосибирск Мария Ермакова, помощник прокурора Новосибирского района. – В данной ситуации расчетная скорость «Субару» по величине следа и ширины колес составила около 123 километра в час.
Эксперты определили: водитель нарушил пункт 10.11 ПДД и на территории населенного пункта должен был избрать скорость не менее 60 км/ч. Если бы водитель «Субару» соблюдала правила, то успела бы затормозить и трагедии бы не произошло. Виновница ДТП на первом заседании частично признала вину: виноваты оба, в большей степени она. Девушка однажды приносила извинения и направила отцу Саши почтовый перевод на 100 тысяч рублей. Мужчина отказался от перевода, а извинения посчитал формальными. По словам отца, виновница ДТП продолжает ездить на том самом автомобиле даже в суд.
- Велосипедисту оставалось буквально проехать метр до безопасной зоны, когда его сбила «Субару». Согласно выводам экспертов, при движении «Субару» с разрешенной скоростью столкновения не произошло бы. На момент ДТП номеров на автомобиле не было, несколько месяцев она ездила без номеров, что видно по ее постам в соцсетях. Сторона защиты пыталась оспаривать результаты экспертиз, возможно, будут продолжать оспаривать в суде. Мы будем настаивать на справедливом наказании, - сообщил КП-Новосибирск Алексей Павицкий, адвокат потерпевшего.
