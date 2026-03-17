Происшествия 17.03.2026 в 15:55

В Бурятии один директор фиктивно устроил на работу другого

В результате бюджет недосчитался миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Северо-Байкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении руководителей двух муниципальных учреждений. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в августе 2024 года в поселке Нижнеангарск директор местной детской школы искусств фиктивно трудоустроила в свою организацию начальника другого муниципального учреждения. Женщина, которая официально числилась в качестве преподавателя фольклорного отделения, на работу не ходила, но получала зарплату. Такая ситуация длилась до февраля 2026 года, в результате чего бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Теги
превышение полномочий

