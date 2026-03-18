Происшествия 18.03.2026 в 09:17

Ночной пожар в Бурятии унес жизнь мужчины

Трагедия произошла в Закаменске
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии минувшей ночью пожар в Закаменске унес жизнь мужчины. В городе загорелся один из домов.

Когда пожарные прибыли на место, жилище горело изнутри, по всей площади. Во время тушения специалисты обнаружили тело хозяина дома без признаков жизни.

«Пожар ликвидирован на 20 квадратах 8 специалистами и 2 единицами техники. Предварительная причина – короткое замыкание», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

 

