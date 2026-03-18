Ночной пожар в Бурятии унес жизнь мужчины

В Бурятии минувшей ночью пожар в Закаменске унес жизнь мужчины. В городе загорелся один из домов.

Когда пожарные прибыли на место, жилище горело изнутри, по всей площади. Во время тушения специалисты обнаружили тело хозяина дома без признаков жизни.

«Пожар ликвидирован на 20 квадратах 8 специалистами и 2 единицами техники. Предварительная причина – короткое замыкание», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.