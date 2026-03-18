Происшествия 18.03.2026 в 09:50
В Бурятии «потрясло» два района
Подземные толчки ощутили на севере
Текст: Карина Перова
Сегодня рано утром «потрясло» Северо-Байкальский район Бурятии. Землетрясение зафиксировали в 4:55.
В ТГ-канале «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН» отметили, что эпицентр подземных толчков находился в пятнадцати километрах северо-западнее от поселка Ангоя.
Магнитуда составила 4,5.
Также вчера почти в 10 часов вечера произошло землетрясение в Окинском районе (эпицентр – в 21 км западнее села Хужир, магнитуда – 3,4).
