В Бурятии супруги получили сильные ожоги на пожаре

Сегодня в селе Баргузин в Бурятии из-за перегрева котла вспыхнул жилой дом. В результате пожара пострадали двое взрослых.

На место выдвинулись сотрудники 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 7-ми человек и 3-х единиц техники. Когда они прибыли, горел пристрой к первой квартире двухквартирного брусового дома.

До прибытия огнеборцев родители самостоятельно эвакуировали двоих детей. 33-летний хозяин квартиры и его 31-летняя супруга получили термические ожоги, их экстренно госпитализировали в Баргузинскую ЦРБ. В ТГ-канале отметили, что женщина получила 90% ожогов, мужчина – 60%.

«В результате пожара огнем уничтожен пристрой, в котором располагалась котельная, также повреждена стена жилой квартиры. В настоящее время причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России по РБ», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.