Происшествия 18.03.2026 в 12:02

В Улан-Удэ полицейский, обвиненный в убийстве майора, взыскал компенсацию

Оперативник больше года провел в СИЗО, но добился оправдания
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск бывшего оперативника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии. Несколько лет назад его обвинили в убийстве своего товарища, майора полиции. Но суд оправдал мужчину и оставил за ним право на реабилитацию.

Засекреченное дело

Напомним, резонансное происшествие случилось осенью 2021 года. Утром 3 ноября возле одной из многоэтажек прохожие обнаружили полуодетого умирающего мужчину. Он уже ничего не мог говорить, лишь стонал. Очевидцы вызвали скорую и Росгвардию, пострадавшего отвезли в больницу. Но спасти его не смогли, вскоре тот умер.

Личность погибшего установили быстро – им оказался майор полиции. Как выяснилось, накануне ночью он гостил у своего друга, оперативника наркоконтроля. Тот жил на четвертом этаже дома, возле которого нашли тело. К месту инцидента сразу съехалось полицейское начальство и следователи регионального СК. Сам хозяин квартиры в это время находился на работе. Вскоре его задержали, предъявив обвинение в убийстве, а также в хранении наркотиков – в его жилище в ходе осмотра нашли гашиш. 

Информацию о происшествии быстро засекретили. Расследование длилось год, после чего дело передали в суд. Однако после нескольких месяцев слушаний судья постановил вернуть его в прокуратуру. 

Дрались, но помирились

Повторное рассмотрение дела началось в октябре 2023 года. И вот какая информация прозвучала на суде.

По версии следствия, в ночь на 2 ноября потерпевший распивал алкоголь с обвиняемым в его квартире. В ходе распития между друзьями разгорелась ссора, в ходе которой оперативник наркоконтроля, «действуя из личных неприязненных отношений», взял в руку кухонный нож и не менее 5 раз ударил им майора, после чего сбросил его с балкона.

Однако сам опер обвинение в убийстве товарища категорически отверг. Он подтвердил, что в ту ночь действительно выпивал с майором, который поздно вечером сам настойчиво просил встретится, уже будучи пьяным. Офицер с двумя бутылками виски приехал прямо к отделу, где работал обвиняемый, и дождался того с работы. К слову, на квартиру их отвезли коллеги оперативника. 

Борец с наркотиками подтвердил, что в квартире у него с товарищем действительно произошла ссора, переросшая в драку. Со слов обвиняемого, майор первым схватил нож. Но ему удалось перехватить оружие, которым он сам стал отмахиваться от напиравшего с кулаками офицера, нанеся ему несколько резаных ран на руке и лице. После друзья успокоились и помирились, а майор смыл кровь от порезов. Полицейские еще некоторое время выпивали, пока обвиняемый не заснул.

Вышел через балкон

Проснувшись около 11 утра, опер обнаружил, что майора нет. При этом телефон и верхняя одежда офицера остались в квартире. Решив, что пьяный товарищ ночью в чем был ушел домой, полицейский забрал его вещи и поехал на работу.

Свидетели рассказали, что, узнав об обстоятельствах смерти майора, оперативник впал в шок.

«Обвиняемый плакал, не мог успокоиться и не мог ничего ответить на вопросы», - показала суду следователь СК, приехавшая на место происшествия.

Смерть своего товарища опер толком объяснить не мог. Он лишь предположил, что ночью сильно пьяный майор решил уйти, но перепутал входную дверь с балконом и выпал на улицу. 

На суде было опрошено много свидетелей. Они, в частности, показали, что оперативник и погибший майор были знакомы еще с университета и поддерживали дружеские отношения. А обвиняемый в целом не был агрессивным человеком. 

Заслушав доводы сторон и ознакомившись с результатами экспертиз, судья пришел к выводу, что показания подсудимого последовательны и правдивы, а выводы следствия – не обоснованы. 

«Обвинение построено на предположениях, что является недопустимым. Бесспорных и объективных доказательств виновности подсудимого в убийстве стороной обвинения не представлено», - констатировал судья.

Таким образом, по итогам судебного разбирательства полицейский был оправдан в убийстве и получил право на реабилитацию. Правда, за незаконное хранение наркотиков его наказали штрафом.

Гособвинитель посчитал оправдание оперативника необоснованным и обжаловали приговор, но безрезультатно. В июне 2024 года он вступил в законную силу.

352 дня в СИЗО

В ноябре 2025 года, спустя 4 года после происшествия, оправданный опер обратился с иском в суд. Экс-полицейский сообщил, что в результате незаконного обвинения он 2 года 5 месяцев и 1 день подвергался уголовному преследованию. 352 дня из этого срока он содержался в СИЗО. Это причинило ему тяжелый моральный вред.

Иск теперь уже бывшего оперативника был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать в его пользу 1 миллион рублей компенсации морального вреда. Выплатить их должна Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ. Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда, решение еще не вступило в законную силу.
