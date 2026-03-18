В Улан-Удэ водитель влетел в столб, заблокировав движение трамваев

В Улан-Удэ закрыли движение трамваев в сторону депо из-за аварии.

На улице Лебедева возле «Юношеской библиотеки» водитель легковушки вылетел на рельсы и врезался в столб.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Движение открыли в 13:40.