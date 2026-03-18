18.03.2026 в 14:13

В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки

В Чите сотрудники полиции задержали двух жителей Иркутской области, подозреваемых в мошенничестве. Мужчины, 1978 и 1988 годов рождения, приезжали в город для продажи поддельных смартфонов известных марок по цене оригинальных устройств сообщается в телеграмм-канале «Полиция Забайкалья». 

Полиция вышла на след злоумышленников после заявления местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что незнакомый мужчина продал ей дорогой смартфон известного бренда всего за 25 тысяч рублей, утверждая, что срочно нуждается в деньгах на билет. После покупки выяснилось, что заявленные характеристики телефона не соответствуют действительности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Как выяснилось, мужчины успели продать четыре подделки, оценивая каждую в 25 тысяч рублей. Они подходили на улице к жителям Читы и предлагали купить устройства, выдавая их за оригиналы дорогостоящих брендов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция продолжает работу по установлению их причастности к другим аналогичным преступлениям.
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18.03.2026 в 14:21
В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки
18.03.2026 в 14:13
Армейскую высокоточную стрельбу официально признали видом спорта в России
18.03.2026 в 14:08
Вадим Имидеев: «В работу мэрии Улан-Удэ интегрируется ИИ»
18.03.2026 в 14:05
В Бурятии инвалида обеспечили жильем только после вмешательства прокуратуры
18.03.2026 в 14:05
В Улан-Удэ водитель влетел в столб, заблокировав движение трамваев
18.03.2026 в 13:35
В Улан-Удэ состоится бесплатный «МамаФест»
18.03.2026 в 13:14
В Улан-Удэ прокладывают водопровод к новому жилому комплексу
18.03.2026 в 12:48
В Улан-Удэ школьники оказались предприимчивыми воришками
18.03.2026 в 12:16
В Улан-Удэ полицейский, обвиненный в убийстве майора, взыскал компенсацию
18.03.2026 в 12:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18 марта пройдет прощание с молодой матерью, погибшей в ДТП под Новосибирском
18.03.2026 в 14:21
В Улан-Удэ водитель влетел в столб, заблокировав движение трамваев
Закрыто движение вагонов в сторону депо
18.03.2026 в 13:35
В Улан-Удэ полицейский, обвиненный в убийстве майора, взыскал компенсацию
Оперативник больше года провел в СИЗО, но добился оправдания
18.03.2026 в 12:02
В Бурятии супруги получили сильные ожоги на пожаре
Возгорание произошло в Баргузине
18.03.2026 в 10:21
