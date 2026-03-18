Происшествия 18.03.2026 в 14:21
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18 марта пройдет прощание с молодой матерью, погибшей в ДТП под Новосибирском
Текст: КП-Новосибирск
Трагедия произошла вечером 14 марта на 9-м километре трассы «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области. По данным ГАИ, около 19:40 водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц» ехал в сторону Кемерова и в пути пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «МАН».
От полученных травм двое 20-летних парней умерли на месте ДТП, 22-летняя девушка умерла в автомобиле скорой помощи, еще двое — 20-летний парень и 27-летняя Анна из Междуреченска — скончались в больнице.
- Мне позвонил коллега Ани и рассказал об аварии. Она занималась спортивным ориентированием и туризмом с 5 класса, была кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию, неоднократно побеждала на областных и региональных соревнованиях по спортивному туризму. Очень любила свою команду, всегда всех поздравляла и поддерживала. Очень отзывчивая и добрая девушка, очень хорошая, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Васина, тренер по спортивному туризму в Кемерово.
- Аня сама воспитывала пятилетнюю дочку: девочка теперь осталась без мамы, — говорят знакомые.
Друзья организовали сбор в помощь семье погибшей девушки на странице Натальи Васиной «ВКонтакте». Прощание с Анной пройдет 18 марта в Междуреченске — в храме Святого Николая Чудотворца.
А что до виновника аварии? Полиция задержала 43-летнего водителя микроавтобуса, следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. 17 марта Болотнинский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 15 мая.
