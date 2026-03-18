Происшествия 18.03.2026 в 16:54

В Бурятии отец-тиран истязал малолетнего сына

Он избивал ребенка за незначительные провинности или неуспеваемость в школе
Текст: Карина Перова
В Бурятии отец-тиран истязал малолетнего сына
Фото: СУ СКР по Бурятии

Жителя Иволгинского района Бурятии обвиняют в истязании малолетнего сына. Следователи СК по данному факту завели уголовное дело (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Сообщается, что мужчина с января 2025 года, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности или неуспеваемость в школе систематически наносил побои малолетнему сыну, оскорблял и унижал его.

В феврале после очередного избиения мальчик пожаловался на плохое самочувствие. Отец-тиран испугался и сам вызвал «скорую». На допросе, проведенном следователем, он признал вину и дал подробные показания.   

«В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о жительнице Улан-Удэ, которая случайно задавила грудного ребенка во сне и решила инсценировать несчастный случай, перевернув на малыша электрическую плиту.

Все новости

На заводе в Бурятии возобновят вылов омуля для искусственного воспроизводства
18.03.2026 в 17:24
В Бурятии отец-тиран истязал малолетнего сына
18.03.2026 в 16:54
Центр Улан-Удэ остался без света на 5 часов
18.03.2026 в 16:25
Лишний вес: личный враг или семейное проклятие?
18.03.2026 в 16:19
В Улан-Удэ родился мальчик, ростом больше 60 см
18.03.2026 в 16:06
На севере Бурятии ликвидировали последствия наледи
18.03.2026 в 15:39
Мэр Улан-Удэ поблагодарил женщин-волонтеров за помощь бойцам СВО
18.03.2026 в 15:25
В Монголии резко снизились инвестиции в добычу угля и меди
18.03.2026 в 15:14
Жительницу Улан-Удэ будут судить за сбыт трамадола
18.03.2026 в 15:09
Депутат Горсовета Улан-Удэ отчитался за 2025 год
18.03.2026 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18 марта пройдет прощание с молодой матерью, погибшей в ДТП под Новосибирском
18.03.2026 в 14:21
В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки
Группа мошенников из Иркутска задержана в Чите
18.03.2026 в 14:13
В Улан-Удэ водитель влетел в столб, заблокировав движение трамваев
Закрыто движение вагонов в сторону депо
18.03.2026 в 13:35
В Улан-Удэ полицейский, обвиненный в убийстве майора, взыскал компенсацию
Оперативник больше года провел в СИЗО, но добился оправдания
18.03.2026 в 12:02
