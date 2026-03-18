В Бурятии отец-тиран истязал малолетнего сына

Жителя Иволгинского района Бурятии обвиняют в истязании малолетнего сына. Следователи СК по данному факту завели уголовное дело (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Сообщается, что мужчина с января 2025 года, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности или неуспеваемость в школе систематически наносил побои малолетнему сыну, оскорблял и унижал его.

В феврале после очередного избиения мальчик пожаловался на плохое самочувствие. Отец-тиран испугался и сам вызвал «скорую». На допросе, проведенном следователем, он признал вину и дал подробные показания.

«В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

