В Улан-Удэ два человека погибли в сгоревшем доме после совместной попойки

Минувшей ночью в деревянном одноэтажном доме на улице Воровского в Улан-Удэ произошел пожар, который унес жизни двух человек – мужчины и женщины. Еще одного пострадавшего медикам передал очевидец. Возгорание тушили 23 огнеборца МЧС России с помощью пяти единиц техники.

Следователи СК в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства гибели горожан. Предварительно, в сгоревшем доме проживала женщина. 18 марта к ней в гости пришли двое знакомых мужчин. Весь день они распивали спиртное. Около полуночи очевидцы заметили возгорание и вызвали пожарных.

Один из соседей пробрался во вспыхнувший дом через окно и вытащил оттуда одного из мужчин. В тот момент жилище охватил сильный дым, поэтому повторно проникнуть внутрь уже не удалось.

Очаг возгорания находился на веранде. Дом был отключен от электричества; печь в нем топилась лишь днем. Поэтому версии о причине пожара из-за неисправности электропроводки, аварийной работы электроприборов или нарушений правил эксплуатации печи не рассматриваются.

«В настоящее время для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое судебное исследование; проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия», - отметили в СУ СКР по Бурятии.