За сутки в Бурятии сгорели сразу три автомобиля

За минувшие сутки в районах Бурятии из-за короткого замыкания пострадали три автомобиля. Сразу два возгорания зафиксировали утром в селе Курумкан и еще одно – вечером в селе Багдарин. Во всех случаях предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В райцентре Курумканского района сначала вспыхнула легковушка – огонь повредил моторный отсек и бампер. Площадь пожара составила 2 кв.м. Спустя 23 минуты поступило повторное сообщение о возгорании машины, стоящей в гараже. Там выгорел моторный отсек, была повреждена панель, лобовое стекло и бампер.

Вечером того же дня загорелась «Toyota Ipsum» на проезжей части в Багдарине. На место выдвинулся расчет 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ. В результате полностью выгорел салон автомобиля и частично поврежден моторный отсек.

Автовладельцев призывают:

регулярно проводить ревизию электропроводки в автосервисах, не допускать использования самодельных предохранителей («жучков»);

иметь в салоне исправный огнетушитель.

при появлении дыма нужно немедленно остановиться, выключить зажигание и вызвать пожарную охрану по номеру «101» или «112».