Происшествия 19.03.2026 в 11:15
Бывший зампред правительства Бурятии вернулся в Улан-Удэ под конвоем
Евгению Луковникову предъявлено обвинение в мошенничестве
Текст: Андрей Константинов
Задержанный в Москве бывший зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, сегодня в отношении него [Луковникова] изберут меру пресечения», - рассказал собеседник агентства.
Также источник ТАСС сообщил, что экс-зампреда уже конвоировали в столицу Бурятии.
«Луковников в Улан-Удэ», - сказал собеседник агентства.
Напомним, о задержании бывшего зампреда во вторник сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Конкретно с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди. О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить. Самый доверенный человек был. Я его сам из Москвы приглашал, как специалиста в строительстве», - рассказал о случившемся Алексей Цыденов.
Ранее Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора Бурятии об изменении формулировки увольнения Евгения Луковникова с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».
Как уже сообщал «Номер один», по обвинению в мошенничестве также арестована Светлана Михайлова - директор и совладелица ООО «ПромГражданПроект». Эта компания проектировала третий мост, получив за это из бюджета почти 99 млн рублей.
