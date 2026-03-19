Происшествия 19.03.2026 в 15:50

«Он заступился за друга»

В Новосибирске суд не смягчил приговор студентам за убийство музыканта
Текст: КП-Новосибирск
Двое студентов (справа) задушили Романа (слева) и попытались скрыться. Фото: Предоставлено родственниками // Никита Манько
В Новосибирске суд поставил точку в деле об убийстве 31-летнего музыканта Романа Койшева. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла в июне 2022 года в жилмассиве «Горский». 33-летний Роман отдыхал на берегу с приятелями Мишей* и Варей*. Там они познакомились с иностранными студентами Радионом Сущенко и Максимом Чичкиным - попросил гитару и спел им несколько песен. Новые знакомые позвали Романа с компанией продолжить веселье у них в гостях, отметить День рождения их третьего приятеля — Димы*.

В гостях у Миши* и Радиона вспыхнул конфликт. Радион повалил гостя на пол и стал избивать, Роман решил разнять их. На него со спины напал Максим и стал душить, а Радион принялся избивать Рому. Музыкант потерял сознание, и Максим его задушил.

После этого хозяева выгнали Варю* и Мишу* из квартиры без мобильных телефонов. А Радион с Максимом завернули тело в ковер и вынесли на пожарную лестницу, после этого ударились в бега. Но в итоге доехали до Барнаула и пошли сдаваться в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В феврале 2025 года суд вынес приговор – Максим Чичкин получил 9 лет колонии строгого режима, а его приятеля Родиона Сущенко признали виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и выпустили на волю в зале суда. Родные погибшего музыканта и прокуратура обжаловали приговор. Пятый апелляционный суд отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

Новосибирский областной суд вынес новый приговор в конце прошлого года. 22-летний Максим Чичкин получил 12 лет лишения свободы, 23-летнему Радиону Сущенко вменили 10 лет. Оба отправились в колонию строгого режима, где день равнозначен проведенному в СИЗО. Осужденные вину не признали:

- Адвокаты просили приговоры отменить, осуждённых оправдать. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, проверив законность, обоснованность и справедливость приговора, оставила его без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

*Имена изменены

