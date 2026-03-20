Происшествия 20.03.2026 в 09:22

На севере Бурятии загорелся торговый центр площадью 6 тысяч «квадратов»

Пожар произошел ночью в Таксимо
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

Минувшей ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии произошел крупный пожар. В райцентре загорелся торговый центр «Вист» по улице 70 лет Октября. Площадь составила 6 тысяч квадратных метров.

Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило складское помещение и кровлю здания. На тушение выдвинулся 21 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Из гостиницы, расположенной в здании, эвакуировали 21 человека. Подчеркивается, что обошлось без пострадавших.

«В настоящий момент пожар локализован. Тушение продолжается. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Прокуратура Муйского района контролирует установление обстоятельств пожара. Надзорный орган оценит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.


