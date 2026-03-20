Житель Бурятии избил собутыльника поленом

В Бурятии сотрудники Росгвардии и МВД задержали в селе Тарбагатай местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели лежащего на полу потерпевшего с окровавленной головой и сельчанина с поленом в руках.

Выяснилось, что мужчины поссорились во время совместного распития алкоголя. В ходе конфликта злоумышленник схватил полено и несколько раз ударил им собутыльника.

«Потерпевшего госпитализировали в больницу, а задержанного, ранее неоднократно судимого гражданина, доставили в полицию, где он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - отметили в Росгвардии по Бурятии.