Сенсационное ДТП произошло в Иркутской области

Нижнеудинским городским судом Иркутской области вынесен приговор двум виновникам автоаварии, в которой впервые в регионе установлена вина сразу двух пьяных водителей. Согласно материалам дела, в июне 2025 года в одном из сёл Нижнеудинского района на центральной улице произошло столкновение автомобилей, движущихся во встречных направлениях. Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, управляли транспортом без водительских удостоверений и после ДТП скрылись с места происшествия. В автомобилях находились пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, один из которых погиб на месте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.В ходе судебного заседания подсудимые полностью признали вину и отказались давать показания. Суд на основании исследованных доказательств признал обоих виновными по пунктам «а, б, в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одному из водителей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Второй водитель получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы по тому же режиму и лишение водительских прав сроком на 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.Это дело стало редким примером, когда наказание понесли сразу оба виновных в смертельном ДТП, подчеркнув серьезность последствий нарушения правил дорожного движения, особенно в состоянии опьянения.Фото: Номер один