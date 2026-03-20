Происшествия 20.03.2026 в 16:30

Сенсационное ДТП произошло в Иркутской области

Впервые в аварии оказались виновными оба водителя
Текст: Иван Иванов
Нижнеудинским городским судом Иркутской области вынесен приговор двум виновникам автоаварии, в которой впервые в регионе установлена вина сразу двух пьяных водителей. Согласно материалам дела, в июне 2025 года в одном из сёл Нижнеудинского района на центральной улице произошло столкновение автомобилей, движущихся во встречных направлениях. Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, управляли транспортом без водительских удостоверений и после ДТП скрылись с места происшествия. В автомобилях находились пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, один из которых погиб на месте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

В ходе судебного заседания подсудимые полностью признали вину и отказались давать показания. Суд на основании исследованных доказательств признал обоих виновными по пунктам «а, б, в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одному из водителей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Второй водитель получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы по тому же режиму и лишение водительских прав сроком на 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Это дело стало редким примером, когда наказание понесли сразу оба виновных в смертельном ДТП, подчеркнув серьезность последствий нарушения правил дорожного движения, особенно в состоянии опьянения.

Фото: Номер один
Теги
ДТП

Все новости

Сенсационное ДТП произошло в Иркутской области
20.03.2026 в 16:30
В Бурятии отец избивал малолетнего сына кочергой, веревкой и шваброй
20.03.2026 в 16:17
Центр Улан-Удэ преобразится к фестивалю «Алтаргана» и юбилею города
20.03.2026 в 16:05
Житель Бурятии избил собутыльника поленом
20.03.2026 в 15:47
Монгольским туристам придётся крупно заплатить за поездки в США
20.03.2026 в 15:45
«Магия чисел тут ни при чем»: отец, сын и внук родились в один день и побили рекорд России
20.03.2026 в 15:18
В Забайкалье детям запретили продавать бензин
20.03.2026 в 15:10
Жительница Улан-Удэ наказала Авиазавод за вред здоровью
20.03.2026 в 15:02
Глава Бурятии обсудил с Виталием Мутко проблему со строительством ЖК «Мегаполис»
20.03.2026 в 14:41
Три боксера из Бурятии выступят на кубке России
20.03.2026 в 14:40
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Житель Бурятии избил собутыльника поленом
Злоумышленника «скрутили» росгвардейцы и полицейские
20.03.2026 в 15:47
На севере Бурятии загорелся торговый центр площадью 6 тысяч «квадратов»
Пожар произошел ночью в Таксимо
20.03.2026 в 09:22
В Бурятии участились пожары со смертельным исходом
Очередную трагедию зафиксировали в Северобайкальске
19.03.2026 в 15:55
«Он заступился за друга»
В Новосибирске суд не смягчил приговор студентам за убийство музыканта
19.03.2026 в 15:50
