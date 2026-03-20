Происшествия 20.03.2026 в 17:16

В Бурятии сельчанин застрелил соседа и заявил, что тот сам свел счеты с жизнью

Бытовой конфликт случился в селе Тамир
Текст: Карина Перова
В Бурятии сельчанин застрелил соседа и заявил, что тот сам свел счеты с жизнью
Фото: СУ СКР по Бурятии

Вчера в одном из домов в селе Тамир Кяхтинского района Бурятии обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки. По факту убийства завели уголовное дело.

В совершении преступления подозревают хозяина жилища. Сельчанина задержали и допросили – тот дал подробные показания об обстоятельствах конфликта. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как стало известно, 18 марта к обвиняемому в гости пришел сосед, вместе они стали распивать спиртное. Под утро мужчины поссорились. В ходе конфликта хозяин взял ружье, которое незаконно приобрел и хранил у себя дома, и выстрелил в грудь гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Фигурант вызвал фельдшера, которому заявил, что сосед сам свел счеты с жизнью. Но после прибытия участников следственно-оперативной группы он признался в содеянном.    

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - заключили в СУ СКР по Бурятии.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
